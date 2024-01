Martinez Quarta: “Sogno la Champions League con la Fiorentina”

Martinez Quarta, difensore del club azzurro, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club viola.

Il difensore della Fiorentina Martinez Quarta è stato uno dei nomi accostato al Napoli di recente in merito al calciomercato. Il giocatore ha però rilasciato un’intervista proprio ai canali ufficiali della Fiorentina, affermando che il suo intento sarebbe quello di andare in Champions League con la squadra. Di conseguenza la sua intenzione sarebbe quella di restare a Firenze.

Ecco quanto dichiarato:

“La semifinale di Coppa Italia è un traguardo importante raggiunto, mi fa piacere e mi rende orgoglioso. Vestire questa maglia è bellissimo, un club con tanta storia e tanti argentini. Sono a Firenze da tre anni e sto benissimo. Son legato alla città, i bambini vanno a scuola, hanno amici: questo per me è troppo importante. Mi fa stare tranquillo lavorare con serenità. È piacevole andare a giro per la città e fare foto, autografi. Lo faccio volentieri, vuol dire che fai le cose per bene. Sono incantato da questi tifosi che ci sostengono sempre. È la mia stagione migliore in termini di gol, ne ho fatti 5 finora, Cerco sempre di dare un contributo, il mio compito ovviamente è di difendere ma posso aggiungere anche qualche gol. Mi fa molto piacere. Ho iniziato dalla partita con l’Atalanta: mi ha dato la libertà di spingermi in avanti. Ho fatto gol e ho continuato, quando è il momento giusto salgo senza dimenticarmi chiaramente che sono un difensore. Prima il mio compito è difendere. Il mister è stato bravo a darmi questa libertà. Stiamo facendo una grande stagione ma dobbiamo tenere i piedi per terra. Sarebbe bello portare la Fiorentina in Champions, lo sogniamo tutti. Ma la verità è che dobbiamo continuare a crescere giorno dopo giorno.”

