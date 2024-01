Corriere dello Sport – Traore del Bournemouth per l’attacco: dialoghi in corso tra le società

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul mercato in entrata del Napoli. I partenopei sono pronti all’affondo di Hamed Junior Traore del Bournemouth. In queste ore sono in corso i dialoghi fra le due società, per cercare un’intesa svelta e che possa accontentare tutti. L’ex Sassuolo milita in Premier, ha 23 anni ed è un giocatore duttile, che nella sua carriera, nonostante la giovane età, ha già avuto modo di ricoprire diversi ruoli. Ha fatto l’esterno offensivo (sinistro), il trequartista, la mezzala, centrocampista centrale e seconda punta.

Il Napoli ci sta provando con gran voglia, considerando le grandi capacità del giovane ragazzo. Tuttavia i problemi non mancano mai, poiché è stato già associato ad altre squadre: quali Roma, Milan e Fiorentina.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Martinez Quarta: “Sogno la Champions League con la Fiorentina”

Il Napoli accelera per Barak, trattativa in chiusura

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Miriam Leone parla per la prima volta del figlio Orlando: “La maternità ti riempie di dubbi e di amore”