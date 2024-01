Il Napoli accelera per Barak, trattativa in chiusura

Secondo Il Corriere dello Sport il Napoli potrebbe concludere la trattativa relativa ad Antonin Barak nel corso della giornata.

Il Napoli continua a guardarsi intorno sul mercato e tra gli obiettivi del club ci sarebbe Antonin Barak.

Secondo quanto si legge sull’odierna edizione de Il Corriere dello Sport il Napoli avrebbe accelerato per tale trattativa che si potrebbe chiudere in tempi breve.

Di seguito le parole del noto quotidiano:

“De Laurentiis è in Spagna e definisce lui, gli piace troppo, e poi con la Fiorentina sono amici, soprattutto con Rocco Commisso. Affare che si può chiudere già in giornata. L’idea è stata di Mauro Meluso, il diesse, che ha lanciato una proposta a costi contenuti. “Barak, infatti, è stato suo centrocampista al Lecce, faceva il terzo del 4-2-3-1, e dunque avrebbe la natura per andare a coprire il vuoto che ha lasciato Elmas. La Fiorentina ci sta ma a certe condizioni: ad esempio, prestito con obbligo di riscatto; De Laurentiis invoca il diritto. Con sei milioni si può concludere, forse persino in giornata, perché troppo tempo è già volato via.”

