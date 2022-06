Napoli, Fabian vicino all’addio: stabilita la cifra per la partenza

Secondo la Gazzetta dello Sport Fabian Ruiz potrebbe lasciare il Napoli già in estate.

Fabian Ruiz non ha ancora trovato un accordo con il Napoli per quanto riguarda il rinnovo del suo contratto. Secondo la Gazzetta dello Sport il centrocampista spagnolo potrebbe partire prima del 2023, anno in cui il suo contratto andrà in scadenza.

“Il Napoli ha bisogno di esperienza ed intensità perché Lobotka e Anguissa non potranno certo giocarle tutte e dietro di loro, allo stato attuale, tiene banco la vicenda Fabian Ruiz (contratto in scadenza nel 2023, rinnovo molto lontano e l’attesa di qualche club che si faccia avanti con circa 30 milioni per portarlo via da Napoli).”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mertens presto svincolato: ancora nessuna proposta dal Napoli

Calciomercato Napoli, fari puntati su Tameze e Nandez

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Dieci ore lavoro per 280 euro al mese. Virale il video della ragazza che dice no