Napoli, il report dell’allenamento. Ospina in gruppo, terapie per Osimhen

Napoli, il report dell’allenamento di oggi

Sono ripresi gli allenamenti degli azzurri, in vista della sfida di domenica sera contro il Milan. Il Napoli, attraverso il suo sito ufficiale, ha reso noto il report di oggi:

“La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente, sui campi 1 e 2, il gruppo è stato impegnato in una partitina “mani e piedi”. Di seguito esercitazione tecnico-tattica, lavoro tattico di squadra e partita a campo ridotto.

Rientrano in gruppo, dopo gli impegni con la Nazionale, anche Insigne, Meret, Ospina, Zielinski, Lobotka e Di Lorenzo. Ospina ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Terapie e lavoro in palestra per Osimhen.”

