Milik ha deciso, vuole andare via a Gennaio. ADL vuole 18 milioni

Milik via a Gennaio, la richiesta di ADL

Arek Milik ha deciso, vuole andare via a Gennaio. L’attacante polacco, secondo quanto riferisce Sky Sport, non vorrebbe aspettare di liberarsi a zero. La decisione, è legata alla paura di perdere l’opportunità di disputare l’Europeo a Giugno 2021. Infatti, dalla Polonia, non gli viene garantita la sua presenza tra la lista dei convocati alla luce del suo non impiego tra le fila azzurre. La richiesta di ADL si aggira intorno ai 18 milioni, con qualche club che avrebbe già mosso i primi passi.

