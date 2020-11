De Maggio, la provocazione: “La Juve espone 38 Scudetti? Allora il Napoli ha un punto in più!”

De Maggio, la provocazione alla Juventus

Walter De Maggio, nel corso della diretta di Radio Goal, lancia una provocazione alla Juventus. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli ha 14 punti in classifica, ma per me ne ha 15 e ha anche una gara da recuperare. Voglio lanciare una provocazione alla SSC Napoli: scrivete sul sito che il Napoli ha 15 punti in classifica. Se la Juventus espone due scudetti in più allo Stadium, perché sul proprio sito il Napoli non può scrivere che i punti in classifica sono 15?”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Milik ha deciso, vuole andare via a Gennaio. ADL vuole 18 milioni

Napoli, il report dell’allenamento. Ospina in gruppo, terapie per Osimhen

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Rocco Siffredi: “La mia posizione preferita è il Rusty Trombone”, ecco cos’è