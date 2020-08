Da Barcellona insistono, si giocherà al Camp Nou. Nessun rischio

Nonostante l’emergenza si giocherà a Barcellona

Nel corso della trasmissione radiofonica Marte Sport Live, è intevenuto il giornalista Ignasi Oliva Gispert da Barcellona. Nonostante l’emergenza coronavirus che si vive in Catalogna, il collega spagnolo conferma che la sfida tra i blaugrana e Napoli si giocherà al Camp Nou. Ecco quanto dichiarato:

“Quello che percepisco è tanta confusione perché non si capisce qual è la realtà. La Spagna ed il suo sistema finanziario vive di turismo e la raccomandazione è quella di restare a casa e vivere con precauzione. La pandemia sembra sotto controllo, ma i positivi superano i 1000 casi ogni giorno. Certo, le persone che perdono la vita sono poche e per questo si dice che la pandemia è sotto controllo. Credo che rispettando tutti i protocolli, Barcellona-Napoli si possa giocare al Camp Nou, a porte chiuse come previsto. La Uefa entro lunedì darà la sua risposta e sarà definitiva, oltre non si potrà andare perché poi c’è da organizzare la gara. Il Barcellona è senza benzina, vediamo se il riposo ha fatto bene ai giocatori. Non dico che il Napoli è favorito nella sfida di Champions, ma può giocarsela tranquillamente”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gattuso, manca l’accordo con De Laurentiis per il rinnovo

Under interessa, ma il Napoli aspetta Bernardeschi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il matrimonio tra Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli è ufficiale: apparse le pubblicazioni