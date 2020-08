Under interessa, ma il Napoli aspetta Bernardeschi

Bernardeschi preferito ad Under

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli ha offerto una cifra vicina ai 3o milioni di euro per Under. Ma al momento l’esterno giallorosso non rappresenta una priorità per il club azzurro, che attende di capire l’evolversi della situazione legata a Federico Bernardeschi. L’esterno ex Fiorentina, potrebbe essere inserito come contropartita nella trattativa che dovrebbe portare Milik alla Juventus. Il Napoli attende, ma se l’esterno bianconero riufiuterà il trasferimento in azzurro Giuntoli è pronto a chiudere per Under.

