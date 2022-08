Corriere dello Sport – Futuro Meret: da titolare a riserva, non ci sono offerte per lui.

La situazione di Alex Meret è paradossale, tra qualche giorno potrebbe passare dall’essere titolare a terzo portiere. Secondo il quotidiano, l’arrivo di Navas potrebbe mettere Meret in difficoltà, poiché non sembrerebbero esserci offerte per lui da altri club.

“Se arrivasse Navas, e il Napoli ci sta provando, Meret avrebbe due strade: partire o restare. Entrambe presentano ostacoli e dubbi. In Italia i pali sono coperti, ogni squadra ha un portiere, Meret poteva andare prima allo Spezia (dove ora c’è Dragowski), poi all’Empoli qualora fosse partito Vicario, infine al Torino che tra Milinkovic-Savic e Berisha si sente al sicuro.

All’estero s’è mosso poco. A una settimana dalla fine del mercato non ci sono richieste, è già tardi, è passato troppo tempo, per questo resiste il rischio concreto per Meret di ritrovarsi a diventare – nel caso – concorrente non solo di Navas ma anche di Sirigu, che non è arrivato solo per guardare gli altri”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Insigne, parla l’ex allenatore: “Non facciamo paragoni con Kvaratskhelia”

PSG-Fabian: non è detta l’ultima parola, i francesi cercano un’alternativa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sanità: sala del sollievo in pronto soccorso a Piacenza