La Gazzetta dello Sport – Milik-Juve-Napoli, c’è una clausola: l’intreccio porta soldi ad ADL.

L’acquisto di Arek Milik da parte della Juventus è un vantaggio anche per le casse del Napoli, che in accordo con l’OM e Marsiglia, gli è dovuto il 30% sulla futura rivendita.

“Milik viene messo fuori rosa. Il Napoli non ha voluto rinunciare ad alcune pendenze dovute dal giocatore, circa un milione di euro per la multa in seguito all’ammutinamento e per aver sponsorizzato il proprio ristorante, contravvenendo alle disposizioni sui diritti d’immagine.

A gennaio 2021 è il Marsiglia a farsi avanti, De Laurentiis propone una clausola che impedisca il ritorno in Italia entro un periodo di tempo. Il polacco si oppone e l’OM si rende disponibile a concedere una percentuale sulla futura rivendita, il 30%, ma senza limitazioni. Col Marsiglia c’è già un accordo di massima, 10 milioni tra prestito e riscatto, di cui tre finirebbero nelle casse del Napoli”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Insigne, parla l’ex allenatore: “Non facciamo paragoni con Kvaratskhelia”

PSG-Fabian: non è detta l’ultima parola, i francesi cercano un’alternativa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sanità: sala del sollievo in pronto soccorso a Piacenza