Corriere dello Sport – Juve, accordo con Di Lorenzo: Conte lo blinda

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli ha già un accordo con la Juventus per la prossima stagione, ma Antonio Conte non lo lascerà partire. L’attuale tecnico lo ha blindato, ha parlato con il giocatore spiegandogli anche l’importanza della sua presenza in squadra.

“Il signor Antonio è stato chiarissimo sin dal primo istante: non si tocca Kvaratskhelia e non si tocca anche Di Lorenzo. Il capitano. Uno dei simboli della squadra che prima della fine del campionato ha chiesto ufficialmente la cessione alla società”.

