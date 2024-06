De Maggio annuncia: “Oggi inizia ufficialmente l’era Conte per il Napoli”

De Maggio, annuncia l’inizio dell’era Conte per il Napoli

Walter De Maggio, annuncia l’inizio dell’era Conte, il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell’arrivo del tecnico a Napoli nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’:

De Maggio:

“Oggi è una giornata molto importante per il Napoli perché Antonio Conte è arrivato in città per la prima volta da allenatore azzurro. Oggi comincia ufficialmente la sua era, si goda Napoli e faccia godere i napoletani.

Stamattina è arrivato Conte insieme al direttore sportivo Manna e il suo braccio destro Gabriele Oriali, in albergo lo aspettava il suo vice Stellini. Dopo pranzo Conte raggiungerà il centro sportivo di Castel Volturno per visionare la struttura”.

