Calciomercato, il Napoli pronto a dare l’assalto a Neuhaus del Borussia Monchengladbach

Calciomercato, il Napoli su Neuhaus

Il Napoli è molto interessato a Florian Neuhaus del Borussia Monchengladbach, che potrebbe essere l’obiettivo primario del mercato di gennaio. Come riportato da tuttomercatoweb, il centrocampista tedesco rappresenterebbe un’occasione di mercato che il ds Giuntoli non vorrebbe farsi sfuggire. In questa stagione ha preso le redini della mediana, tanto da diventare uno dei leader della squadra. Oltre al Napoli anche altri club hanno iniziato ad interessarsi a Neuhaus, soprattutto dalla Premier.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lozano nel mirino del Real Madrid, a giugno può lasciare il Napoli

Mertens, la moglie Kate: “Dipendesse da me resterei a Napoli, abbiamo trovato un paradiso”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Migranti: Papa, moneta scambio, vittime rivalità politiche