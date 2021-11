Lozano nel mirino del Real Madrid, a giugno può lasciare il Napoli

Interesse del Real Madrid per Lozano

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes, Hirving Lozano sarebbe entratonel mirino del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Proprio l’ex allenatore del Napoli pare abbia fatto il nome del messicano come rinforzo per il prossimo mercato estivo, anche se sarà difficile convincere il club azzurro alla cessione. De Laurentiis potrebbe richiedere una cifra vicina ai 50 milioni, anche se per abbassare le pretese il Real potrebbe inserire qualche contropartita tecnica.

