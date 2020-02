Poste Italiane replica alle parole del tecnico

Maurizio Sarri non sta vivendo un bel momento sulla panchina della Juventus, attaccato dal mondo bianconero per gli ultimi risultati. L’ex allentore azzuro rispondendo a delle polemiche , aveva dichirato:“Se non volevo essere sotto esame lavoravo alle poste”.Parole pesanti a cui è seguita la risposta di poste italiane, anche in maniera molto piccata. Infatti tramite il suo account twitter, l’azienda ha così scritto: “Lo aspettiamo per constatare di persona il nostro lavoro quotidiano. Poste è la più grande aazienda del Paese e gli esami ci sono eccome”. Sarri non è nuovo a delle uscite infelici durante le interviste, un’altra vicenda che sicuramente non piacerà alla dirigenza bianconera,

