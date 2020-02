Calciomercato – L’Atletico Madrid ci prova per Elsied Hysaj

Calciomercato – Elseid Hysaj finisce nel mirino dell’Atletico Madrid di Diego Simeone

Calciomercato – Con Trippier sicuro titolare e Vrsaljko e Arias in uscita, gli spagnoli dell’Atletico Madrid si stanno già guardando attorno alla ricerca di un nuovo terzino destro per la prossima stagione. Per la stampa spagnola i nomi al vaglio, secondo quanto raccolto dal portale calciomercato.com, sono quelli di Elseid Hysaj del Napoli e di Thomas Meunier del Paris Saint Germain.

