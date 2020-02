Alvino conferma: “Assenza importante: Koulibaly stasera non sarà della partita”

Alvino conferma l’assenza di Koulibaly stasera contro l’Inter per il match di Coppa Italia. Il giornalista lo ha scritto tramite Twitter.

Alvino conferma l’assenza di Koulibaly stasera contro l’Inter. Il Tweet

Alvino: “Assenza importante in casa Napoli. Koulibaly fermo ai box. Piccoli problemi fisici per il difensore azzurro che stasera non sarà della partita”. Questo il Twitter di Carlo Alvino, giornalista di Kiss Kiss Napoli, che ha scritto riguardo la formazione del Napoli di stasera contro l’Inter.

