Focus rigori a favore, al Napoli ne mancano ben 15!

Focus rigori – Sono ben 15 quelli non “visti” a favore dei partenopei

Focus rigori – In queste ultime ore, e dopo l’ennesimo arbitraggio non proprio brillantissimo (per essere clementi) di Antonio Giua durante l’incontro Napoli-Lecce, i social stanno riproponendo tutti i torti arbitrali che stanno penalizzando, e non poco, il Napoli in questa stagione. In particolare, l’attenzione si focalizza sui rigori non concessi ai partenopei, che, con il penalty non decretato contro il Lecce, sono saliti a quota 15 nella casella dei rigori non concessi. L’ultimo rigore a favore il Napoli se l’è visto assegnare, dall’arbitro Piccinini, il 22 settembre nella gara di andata proprio con il Lecce.

