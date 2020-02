Liverani:”Napoli forte, noi con coraggio. Per la salvezza ci siamo”

Il tecnico dei salentini felice per la vittoria

Al termine della partita un soddisfatto Liverani ha rilasciato delle dichiarazioni a SKY. Ecco le sue parole

Abbiamo subito i primi 20/25 minuti la pressione del Napoli e non riuscivamo a giocare il nostro calcio e siamo rimasti schiacciati. Dopo un paio di uscire in palleggio riuscite abbiamo preso un po di coraggio, e abbiamo cercato di mettere in difficoltà una squadra forte, che se però riescni a farla corre indietro la metti in difficoltà. Questo era qluello che avevamo provato e dopo il gol del pareggio del Napoli ci è riuscito ancora di più. Noi abbiamo un gruppo di squadra che era cresciuto con la serie B, oggi la squadra si allena con grande intensita e può giocarsi le sue carte per la salvezza. Saponara non ha mai avuto dubbi, ha scelto Lecce con grande serietà e a noi serviva un giocatore così.

