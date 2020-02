Calciomercato – Rinnovo distante, Milik puo’ partire già in estate

Calciomercato – Non si riesce a trovare un accordo per il rinnovo, Arek Milik puo’ andar via gia’ a giugno

Calciomercato Napoli – Il giocatore polacco ha un contratto che scadrà a giugno del 2021 e in questo periodo ne sta discutendo il rinnovo. Le difficoltà non mancano e la discussione è ferma al “NO” dell’entourage del giocatore alla proposta del Napoli di inserire una clausola rescissoria di 80 milioni di euro; ne accetterebbero una da 50 milioni e non di più. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, c’è il rischio che se, a breve, non si riesce a trovare un accordo, Milik possa essere messo sul prossimo mercato di giugno.

