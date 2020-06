Partite di campionato in chiaro: Spadafora-Sky, incontro positivo

Partite di campionato in chiaro: incontro positivo Spadafora-Sky

Il campionato di A si potrà vedere in tv e, soprattutto, in chiaro. Il ministro Vincenzo Spadafora ha ricevuto oggi l’amministratore delegato di Sky Italia, Maximo Ibarra, e il direttore delle relazioni esterne e istituzionali, Riccardo Pugnalin. Secondo quanto riportato da Repubblica: “L’incontro si è svolto in un clima positivo e di massima collaborazione – si legge in una nota del Ministero – allo scopo di individuare una soluzione pienamente condivisa tra le diverse parti e che possa soddisfare nella migliore maniera possibile, in un momento particolare per il Paese, la grande passione degli amanti dello sport”.

Il ministro Spadafora ha spinto fin da subito per la trasmissione del calcio in chiaro ed ora è tornato alla carica. Si potrebbe fare un tentativo per una simil-Diretta Gol fruibile a tutti. Tv8 e la Rai sono pronte, bisogna solo trovare una soluzione che faccia al caso di tutti, televisioni e utenti.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, il bollettino del 10 giugno – 202 nuovi casi, quasi la metà in Lombardia

Lorenzo Insigne: “Mister, si distragga. Venga a cena con noi, le vogliamo bene”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Flash mob infermieri davanti Pirellone