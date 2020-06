Lorenzo Insigne: “Mister, si distragga. Venga a cena con noi, le vogliamo bene”

“Venga con noi”. Si è trattato di un meraviglioso gesto di Lorenzo Insigne e compagni verso Rino Gattuso. Il capitano azzurro, a nome della squadra, ha invitato l’allenatore azzurro a cena. Un modo di stare tutti insieme e riunirsi in un abbraccio in un momento particolarmente difficile per Gattuso dopo la scomparsa dell’amata sorella. Lo ha raccontato il giornalista Raffaele Auriemma su Tuttosport:

“Il senso di squadra viene raccontato al di fuori del campo. Quando calciatori e allenatori decidono di trascorrere qualche ora insieme, allora vuol dire che l’osmosi è diventata totale. Lunedì è successo che Lorenzo Insigne, a nome di tutta la squadra, abbia chiesto a Gattuso di andare a cena insieme. Calciatori e staff tecnico.

Il principale senso dell’invito è stato quella della solidarietà verso un uomo che sta soffrendo in silenzio per la scomparsa della sorella alla quale era tanto legato: «Andiamo mister, vogliamo che lei si distragga un po’, in mezzo a tanti ragazzi che le vogliono bene»”.

