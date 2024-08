McTominay ha detto sì al Napoli, ma la richiesta dello United è alta

Scott McTominay avrebbe detto sì al Napoli, ma la richiesta del Manchester United sarebbe davvero molto alta.

Il Napoli potrebbe dare a breve il benvenuto a Scott McTominay. Il centrocampista scozzese avrebbe infatti deciso di trasferirsi nel club partenopeo, nonostante ciò ci sarebbe un ostacolo da superare. Quest’ultimo riguarda la richiesta de Manchester United, club che attualmente ne detiene il cartellino. La Società di Premier League avrebbe chiesto circa 30 milioni d euro; per far sì che la trattativa vada in porto dunque il Napoli dovrebbe prima cedere.

Di seguito il breve focus riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport:

“Il Napoli non molla Scott McTominay dello United: ha il suo placet (si lima l’intesa sull’ingaggio), il problema sono i 30 milioni richiesti dal club. Un investimento molto complesso, senza la cessione di Osimhen. Tutto gira intorno a Victor.”

