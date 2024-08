Neres-Napoli, visite mediche fissate per domani

David Neres potrebbe effettuare nella giornata di domani le visite mediche ed allenarsi con il Napoli a partire da martedì.

Sembrerebbe tutto pronto per l’inizio dell’avventura di David Neres al Napoli. Nella giornata di domani dovrebbero esserci le visite mediche presso Villa Stuart; a partire dal giorno dopo l’attaccante inizierà ad allenarsi con il resto della squadra.

Di seguito quanto riportato da Il Corriere dello Sport:

“Domani sarà il giorno azzurro di David Neres. Una freccia, gol e assist, fantasia e dribbling. Un autentico colpo che il ds Manna ha ricamato con pazienza come nel caso di Buongiorno, superando le difficoltà e saltando gli ostacoli di un mercato partito in discesa libera e gradualmente diventato uno slalom speciale. A tratti gigante. Neres, però, è abituato a sciare sul campo e darà a Conte, e alla missione del Napoli di accorciare i tempi del ritorno tra i top, soluzioni importanti in questa fase delicatissima della ricostruzione. Ieri, per la cronaca, il brasiliano non è stato convocato per la seconda volta consecutiva: non c’era nella prima trasferta a Vila Nova de Famalicão e neanche al Da Luz per la sfida contro il Casa Pia. Domani farà le visite mediche a Roma, a Villa Stuart, e poi si fionderà a Napoli dove da martedì, dopo il giorno di riposo concesso dal signor Antonio, comincerà la preparazione con la sua nuova squadra. E il primo passo è compiuto. Avanti un altro. Avanti gli altri.”

