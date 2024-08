Gilmour vuole il Napoli, Manna continua la trattativa

Secondo Il Corriere dello Sport il Napoli continua a trattare con il Brighton per l’arrivo di Billy Gilmour.

Il centrocampista scozzese Billy Gilmour avrebbe scelto il Napoli per il suo futuro. Per tale motivo la trattativa tra il club azzurro ed il Brighton sarebbe ancora in corso.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha riportato le ultime in merito alla situazione:

“Billy Gilmour del Brighton, trattativa nel pieno e schermaglie classiche. Manna lavora ai fianchi, non si ferma anche se ieri, contro l’Everton il giocatore è entrato all’82’. Esordio, prima volta: le coperte sono corte anche nell’East Sussex e c’era bisogno di lui. Ma il Napoli vuole portarlo a casa al più presto.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Sosa è un nuovo giocatore del Torino

PSG, infortunio per Ramos: torna l’idea Osimhen

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi