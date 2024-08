PSG, infortunio per Ramos: torna l’idea Osimhen

Dopo l’infortunio dell’attaccante Gonçalo Ramos il PSG starebbe nuovamente pensando all’azzurro Victor Osimhen.

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen sarebbe ritornato nel mirino del PSG. Il motivo di ciò sarebbe stato l’infortunio di Gonçalo Ramos avvenuto ieri durante la prima gara stagionale del club.

Ne parla Sportmediaset:

“Una storia fatta di alti e bassi quella tra il club parigino e l’attaccante nigeriano. Un anno fa il Psg lo voleva acquistare per 150 milioni di euro, ma fino a ieri il club francese ha giocato a nascondino con l’azzurro, che ha da sempre considerato la squadra di Luis Enrique come la prima e unica scelta, rifiutando le varie richieste dall’Arabia Saudita e storcendo il naso al Chelsea. Blues che nel frattempo hanno trovato un principio di accordo con la squadra di De Laurentiis. Il viaggio di Manna a Londra, infatti, pare abbia dato i suoi frutti per lo scambio Lukaku-Osimhen i due club avrebbero trovato un’intesa di massima con Conte pronto a riabbracciare Lukaku (insieme a Casadei e a 50 milioni di euro) in cambio proprio dell’attaccante nigeriano. Ma i francesi, che fino a ieri non sembravano disposti a pagare una clausola rescissoria da ben 130 milioni di euro, tornano prepotentemente in gioco e tutto ora potrebbe cambiare. Inoltre peserà anche la volontà del calciatore azzurro, che non ha mai nascosto di voler andare solo a Parigi. Il club francese inoltre aveva già trovato un principio d’accordo per un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione con il giocatore. Il ko di Gonçalo Ramos potrebbe essere la chiave per un biglietto di sola andata per Victor Osimhen, che è già pronto a dire “au revoir” a Napoli in un battito di ciglia.”

