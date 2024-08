Verona-Napoli, Conte ha lavorato molto sul reparto difensivo

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha riportato le ultime in casa Napoli sulla sfida contro l’Hellas Verona.

Domani pomeriggio Hellas Verona e Napoli si sfideranno allo Stadio Marcantonio Bentegodi. La Gazzetta dello Sport ha riportato le ultime sulla situazione in casa Napoli, sostenendo che il tecnico azzurro si sarebbe impegnato a lavorare sulla fase difensiva.

“La partita di Coppa Italia contro il Modena al Maradona di otto giorni fa ha messo in evidenza tutte quelle difficoltà, soprattutto in chiave offensiva, di una squadra che resta in costruzione. Ma in vista del debutto di domani in campionato a Verona, Conte ha svolto in questi giorni varie prove, che hanno riguardato però soprattutto la difesa e il centrocampo, visto che sembra confermata – anche perché mancano reali alternative – la coppia Politano-Kvaratskhelia alle spalle di Raspadori, nettamente favorito come unica punta.”

