Napoli su McTominay, ma c’è distanza con il Manchester United

Il Napoli sarebbe interessato al centrocampista Scott McTominay, ma l’accordo tra le parti non sarebbe stato trovato.

Tra gli obiettivi del Napoli ci sarebbe anche il centrocampista del Manchester United Scott McTominay, tuttavia si deve ancora trovare l’accordo con il Manchester United. Secondo Tuttosport ci sarebbe ancora distanza tra le parti.

Di seguito le parole del quotidiano:

“Sempre a proposito di centrocampisti che frequentano la Premier, nel viaggio a Londra il ds Manna ha sondato il terreno del Manchester United per verificare la disponibilità a cedere il 27enne McTominay. Cessione che sarebbe inizialmente in prestito, per poi arrivare all’obbligo di riscatto con cifra fissa a 15 milioni (12 nell’immediato ed altri 3 al raggiungimento dei bonus), per la gioia di Conte che ha espressamente chiesto di avere il centrocampista dello United. Il costo del cartellino è alto, 30 milioni di euro ed i soldi potrebbero arrivare dalla somma di qualche cessione.”

