Corriere dello Sport – Lukaku, trattativa avanza a piccoli passi: vuole tornare da Conte

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla trattativa tra il Chelsea e Romelu Lukaku, per cercare di trovare un’intesa con il Napoli. L’affare sembrerebbe avanzare a piccoli passi, proprio grazie al gradimento del belga per la squadra azzurra. L’attaccante ha molta voglia di tornare a giocare per Antonio Conte, ma c’è sempre da risolvere la questione legata a Victor Osimhen, che più che da Londra, è attratto da Parigi. Tuttavia, anche per il suo trasferimento, i tempi risultano essere molto lenti.

Intanto il Napoli, domani affronterà il Verona con Giacomo Raspadori centravanti e a gara in corso, sarà sostituito da Giovanni Simeone.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Fiorentina, Gudmundsson ha iniziato le visite mediche

UFFICIALE – Brescianini è un nuovo giocatore dell’Atalanta

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi