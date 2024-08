Romano: “Chelsea chiaro col Napoli: Osimhen è un affare da fine mercato. Psg è l’unico club che può muoversi”

Il giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, è intervenuto sui suoi canali social per parlare dell’affare Lukaku-Osimhen:

“Lukaku e Osimhen sono separati, è la scelta del Chelsea. Il club ha detto al Napoli che l’interesse c’è ma è una storia da ultimi giorni di mercato. Il punto è che Osimhen non si muove in prestito e non scende dal suo stipendio di 10mln quindi sta al Chelsea trovare la formula per convincerlo. L’unico club che ad oggi ha il semaforo verde da Osimhen è il PSG che sta investendo in varie posizioni. Vedremo cosa succederà, ma per Osimhen il Chelsea si muoverà nel caso solo negli ultimi giorni di mercato mentre ora può vendere Lukaku”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

