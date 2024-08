Sky Sport 24 – Osimhen-Lukaku, affare rimandato a fine agosto: Manna avvisa il Chelsea sulla cifra

Durante l’edizione di ‘Speciale mercato’, il giornalista ed esperto di mercato, Luca Marchetti ha posto l’attenzione sul mercato del Napoli. Una cosa è certa, Romelu Lukaku non rimarrà al Chelsea, ma non sarà neanche così facile approdare al Napoli. Giovanni Manna, ds azzurro, è volato a Londra per chiudere l’acquisto di Billy Gilmour con il Brighton. Per concludere la cessione di Jens Cajueste con l’Ispwich Town e per parlare con il Chelsea: affare da 25mln più 5 di bonus per Lukaku. Questa è l’offerta del Napoli per il belga.

Manna ha subito chiarito la situazione con i Blues, la volontà è questa, l’offerta non sarà aumentata. Passate poi le 48 ore senza una risposta positiva del Chelsea, si è mosso subito per David Neres, per il quale ha chiuso la trattativa con il Benfica, intorno ai 28 milioni di euro. Dunque, il tesoretto a disposizione è stato utilizzato per lui. Per quanto riguarda l’affare legato a Victor Osimhen e Romelu Lukaku, è tutto rimandato agli ultimi 10 giorni di mercato.

