Da Torino elogiano il Benevento: “Pari non sarebbe stato scandalo”

Il Napoli vince il derby campano ma il Benevento ha venduto cara la pelle.

Del resto, che i sanniti non fossero la squadra materasso di due anni fa era chiaro a tutti già dalla prima di campionato dopo il successo in rimonta in casa della Sampdoria.

Un buon primo tempo dei giallorossi che, però, quando il Napoli ha spinto sull’acceleratore, non hanno potuto fare altro che alzare bandiera bianca. Eppure, il quotidiano Tuttosport, sembra quasi che il successo degli azzurri sia stato fortunoso.

“Se il Benevento l’avesse impattata, nessuno avrebbe potuto gridare allo scandalo”. Si legge tra le righe del giornale torinese.

Una frase che, tutto sommato, sembra un po’ esagerata. Va bene fare i complimenti alla banda di mister Inzaghi, ma i partenopei hanno avuto diverse occasioni da gol: una traversa, un rigore non dato, un gol annullato ed almeno due miracoli di Montipò, bastano per giustificare il perchè i tre punti siano andati sotto al Vesuvio.

Brutto episodio per Joacquin Correa. Al calciatore della Lazio, infatti, è stata svaligiata la casa mentre era in campo.

Nel corso della sfida dei biancocelesti contro il Bologna, infatti, dei malviventi si sono intrufolati nella sua abitazione. Al rientro, pertanto, il calciatore ha trovato la casa a soqquadro e non ha potuto fare altro che contattare le forze dell’ordine.

A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport.

