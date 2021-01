Napoli, non solo i gol mancati: il reparto d’attacco scricchiola soprattutto negli uomini

Andrea Petagna sta stringendo i denti per sopperire alle pesanti assenze del nigeriano Osimhen e del belga Mertens

Situazione attaccanti Napoli. Oltre ad Osimhen, fuori dai campi da oltre due mesi per il noto problema alla spalla, e di Mertens, che avverte ancora fastidi alla caviglia, anche Andrea Petagna è tutt’altro che al top della condizione. Secondo quanto riportato da Tuttonapoli.net, l’ex bomber della Spal sta stringendo i denti per sopperire alle pesanti assenze del nigeriano e del belga. Petagna avverte ancora un problema al polpaccio che ancora oggi gli impedisce di essere al meglio. In questo momento difficile, la sua disponibilità ed il suo atteggiamento è stato molto apprezzato da Gattuso e dalla società.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Giudice Sportivo: due giornate di squalifica per Conte più ammenda. Un turno per Oriali

Calciomercato – Parma, D’Aversa sogna il francese Ounas per il suo attacco

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Tentano truffe ad anziani con scusa del vaccino Covid