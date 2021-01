Calciomercato – Parma, D’Aversa sogna il francese Ounas per il suo attacco

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, preferirebbe Ounas a Vazquez

Il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, vorrebbe avere il napoletano Ounas in squadra. L’allenatore lo preferirebbe addirittura a Franco Vazquez, in uscita dal Siviglia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore punterebbe, quindi, sull’attaccante esterno francese in uscita dal Cagliari (in prestito proprio dal Napoli).

