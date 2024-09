Sky Sport – Di Canio: “Anguissa? Magari migliorerà col carattere, ma ogni tanto si addormenta”

L’ex attaccante Paolo Di Canio, è intervenuto in diretta dopo la gara di Napoli-Parma, per parlare del Napoli di Conte: “L’entusiasmo va bene perché serve la vittoria per ricostruire, ma la malattia è ancora lì e ci vuole tempo per guarire. Poi vedo che dietro c’è un po’ di carenza. Se Conte continua così, col centrocampo a due, McTominay è perfetto perché è aggressivo e va in inserimento. Anguissa ha fatto gol, magari migliorerà caratterialmente, ma ogni tanto si addormenta, si perde e fa la corsa sbagliata mentre McTominay è di sostanza ma è anche intelligente”.

