ULTIM’ORA – Futuro Osimhen: accelerata Galatasaray, la formula dell’affare

Importante novità sul futuro di Victor Osimhen

Importante novità sul futuro di Victor Osimhen che sarebbe verso la Turchia al Galatasaray. Ne parla il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio sul suo sito.

Il futuro di Victor Osimhen potrebbe essere al Galatasaray, il club turco sta lavorando con il Napoli:

“l’operazione potrebbe chiudersi in prestito. L’accelerazione del Galatasaray per Victor Osimhen è anche legato all’infortunio di Mauro Icardi. L’ex Inter starà fuori per circa un mese. Chiuso il mercato italiano, il Napoli ha deciso di escluderlo dalla lista della Serie A. Il Galatasaray ha così deciso di accelerare per l’attaccante nigeriano. Inoltre, il club turco ha tempo: il mercato chiuderà il prossimo 13 settembre”

