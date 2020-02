Koulibaly via da Napoli? De Laurentiis non accetterà offerte inferiori ai 90 milioni

Koulibaly non si muoverà da Napoli per meno di 90 milioni di euro

News Calcio Napoli – Oltre alla possibile formazione da schierare a Cagliari, della quale non farà parte Koulibaly alle prese con un nuovo fastidio muscolare, Il Mattino di oggi parla del centrale senegalese anche in chiave mercato: il giocatore infatti, nonostante il momento fortemente negativo, è sempre desiderato dai migliori club di tutto il mondo, tant’è che sembra uno degli indiziati principali a dover andar via da Napoli a fine stagione.

A gioco contro, però, come detto in precedenza, è il rendimento di Kalidou. Lo stesso calciatore ha esigenza di far vedere che, il suo rendimento, sarà quello di un calciatore dominante come mostrato in passato, anche perché il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non si accontenterà di offerte al di sotto dei 90 milioni di euro per il difensore. In ogni caso, dunque, Koulibaly è chiamato a migliorare il suo rendimento attuale.

