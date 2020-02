Cagliari-Napoli, le probabili formazioni: scalpita Allan, ce la fa Insigne

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Cagliari-Napoli. TRa gli azzurri sono previste alcune novità rispetto alla gara di Milano. Ci sono tre ballottaggi: Mario Rui-Hysaj, Politano-Callejon, Insigne-Elmas. Per il resto sono possibili i rientri di Allan ed Insigne dal primo minuto, nonostante non sia nel massimo della condizione. Confermato anche Fabian Ruiz dopo la rete in Coppa Italia. Maran non recupera Rog ed inserisce Pereiro con Joao Pedro e Simeone davanti.

Napoli, 4-3-3: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Zielinski, Demme, Fabian; Callejon, Mertens, Insigne.

