Marchetti: “Napoli sfida con l’Inter per Kumbulla”

Marchetti: Tonali? Cellino ha resistito alle avances di tantissime squadre, Napoli in testa, che hanno provato a prenderlo nel mercato di gennaio

Luca Marchetti, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, analizza la situazione attuale in vista del calciomercato estivo di alcune squadre compreso il Napoli

Questo quanto scritto dal giornalista:

“Quello che impegnerà di più le italiane, che già stanno affilando le armi, è naturalmente Sandro Tonali. Cellino ha resistito alle avances di tantissime squadre, Napoli in testa, che hanno provato a prenderlo nel mercato di gennaio.

Qualcuno anche pagando adesso per prenderlo a giugno. Cellino non ha voluto per continuare a sperare nella salvezza (avendo giocatori concentrati alla causa), ma a giugno (retrocessione o meno) non potrà resistere a lungo. Inter, Juventus, Napoli. Real Madrid, Manchester City. Solo per citarne alcune. La fila è lunga e non sarà facile spuntarla.

Sempre rimanendo in Italia è già iniziata la corsa anche per Kumbulla. Per il momento sono Inter e Napoli le due che si sono esposte maggiormente. Ma voi date per scontato che non si muoverà nulla?

Ad oggi sono avvantaggiati i nerazzurri (nonostante il Napoli abbia un accordo sostanziale con il Verona) e la prova contro CR7 non può che aver confermato le ottime aspettative che tutta Italia aveva su di lui. Base d’asta 20 milioni”. Conclude Marchetti.

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche tra le quali: Tuttomercatoweb.com; TuttoJuve.com; Calciomercato.com; fondatore e Direttore Editoriale presso EuropaCalcio.it; fondatore e Direttore Editoriale presso CasaNapoli.Net See author's posts