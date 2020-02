Inter-Napoli, polemiche contro la telecronaca Rai

Vi riportato le pagelle di colleghi di TuttoNapoli, in particolare quella inerente alla telecronaca della Rai, che ancora una volta ha destato parecchio scalpore nei tifosi azzurri.

“Zero ai pali immaginari, agli incroci sfiorati da Eriksen, al dorso della mano che sarebbe discriminante per l’assegnazione di un calcio di rigore in area per tocco di mano.La telecronaca Rai è una visione mistica a contorni nerazzurri, un volo pindarico nell’universo interista. L’esaltazione del nulla, l’atto dai contorni tragici di una Mamma che non ama i figli allo stesso modo. La più grande ingiustizia che la natura umana possa compiere, l’amica poco geniale che si lascia forse influenzare dalle simpatie che infrange il primo comandamento dell’essere genitore: essere sempre coerente”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Rrahmani-Napoli, il retroscena di Cm.com: così ADL ha anticipato l’Arsenal

Gennaro Iezzo non ha dubbi: “In porta farei giocare sempre Meret”

Alvino conferma: “Assenza importante: Koulibaly stasera non sarà della partita”

Gattuso torna all’antico, pronto il ritorno dei tre tenori

Guia fermato due turni, niente ricorso per la multa a Milik

Adl vuole Ivan Juric, è lui il primo nome per l’avvio del nuovo ciclo

Younes verso la Russia, c’è l’offerta ufficiale per il tedesco

Varriale:”Giuia presuntuoso, inacettabile per un arbitro giovane”

Mercato Napoli, tanti soldi spesi ma pochi incassi

Classe arbitrale sotto attacco, le polemiche continuano

Lecce, il Presidente Damiani: “Su Milik era rigore, il contatto c’è”