Gennaro Iezzo non ha dubbi: “In porta farei giocare sempre Meret”

Gennaro Iezzo ha una sua idea precisa su chi deve difendere la porta del Napoli

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli e del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per esprimere la sua opinione in merito all’alternanza tra i pali della porta del Napoli tra Meret e Ospina:”Il turnover per i portieri non è mai servito nel calcio. Il Napoli è l’unica squadra che fa turnovr tra i portieri ma è una cosa negativa perché il portiere ha bisogno di continuità“. L’ex numero 1 del Napoli conclude: “Per me Meret dovrebbe giocare sempre. L’alternanza dei portieri può mettere in crisi anche la difesa. Si crea confusione. Si creano dei sincronismi necessari che vengono meno quando ci sono dei cambi in porta”.

