GRAFICO – Inter-Napoli, probabili formazioni Sky: out Koulibaly. Conte ritrova Lautaro

Inter-Napoli probabili formazioni Sky

Inter-Napoli, probabili formazioni di Sky. Cinque cambi di formazione per Gennaro Gattuso rispetto a domenica, secondo SkySport, che conferma il forfait di Kalidou Koulibaly in difesa, con David Ospina ancora tra i pali al posto di Alex Meret, ritorna Kostas Manolas con Nikola Maksimovic che scala sul centrosinistra. Elseid Hysaj e Mario Rui, invece, agiranno sugli esterni.

In mediana saranno due le novità: da una parte Elif Elmas in campo dal primo minuto al posto di un infortunato Allan, dall’altra Fabian Ruiz con Diego Demme in cabina di regia. In attacco cambiano due interpreti: c’è José Callejon sulla destra nel tridente, così come al centro spunta Dries Mertens invece di Arkadiusz Milik.

Antonio Conte, si affida ancora a Daniele Padelli con Samir Handanovic ai box e in mediana lancia Victor Moses, Stefano Sensi e Christian Biraghi. In attacco, accanto a Romalu Lukaku, rientra Lautaro Martinez squalificato in campionato.

Inter-Napoli probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Demme, Fabian Ruiz; Callejon, Mertens, Insigne

Inter (3-5-2-): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Martinez, Lukaku

