Di Marzio: ”Lobotka al Napoli? Preferirei Torreira perchè è geniale”

Di Marzio: Torreira ha idee, è geniale, accorcia sui difensori, cosa che non fa Lobotka. E’ da tempo che si chiede un playmaker

Gianni Di Marzio, allenatore, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, delle ultime manovre di mercato del Napoli e di altri argomenti.

Queste le sue parole:

Su Lobotka

“E’ un mediano, non il classico playmaker. Fa pochi gol, anche se si spinge in avanti in ogni occasione. Torreira è un po’ alla Xabi Alonso. Non so se andranno via Mertens e altri, ma Torreira ha idee, è geniale, accorcia sui difensori, cosa che non fa Lobotka. E’ da tempo che si chiede un playmaker”.

Di Marzio Su Ancelotti

“Si è assunto lui la responsabilità della campagna acquisti e di giocatori richiesti ma mai arrivati. C’ha messo la faccia. Dopo il campionato dello scorso anno si doveva rendere conto che era una squadra senza personalità e leader nel gruppo. Non è riuscito a valutare il carattere della squadra. Non poteva andare in ritiro con lo staff e non convincere il gruppo ad andarci. Lì c’è stata la rottura con i giocatori. In campo non è riuscito a dare identità. Per questo è stata una delusione a Napoli”.

Sui top e flop di stagione

“Zaniolo è il giocatore che mi ha convinto di più. E’ di qualità, poi ha carattere. Si è imposto in un ambiente difficile come Roma, anche se è giovanissimo. Ha dimostrato di essere un ragazzo in gamba, serio, e un grande giocatore. In negativo il Milan, come gruppo e società, con tanti soldi buttati nel mercato. Non se ne salva uno”.

Su Haaland

“E’ una sconfitta della Juve, visto anche il rapporto con Raiola. Poteva essere il futuro della Juve. La spesa era accessibile per un grande club come quello bianconero. I 15 milioni di commissione per il padre? Ci sta”. Conclude Di Marzio.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Perugia, panchina in bilico: al San Paolo con un nuovo tecnico!

Sky – Mertens-Napoli, c’è la volontà di rinnovare! Accordo vicino, la situazione

Napoli-Inter, streaming e tv: dove vedere la 18a giornata di Serie A

Juventus-Cagliari, streaming e tv: dove vedere la 18a giornata di Serie A

Calciomercato Napoli, siamo in chiusura per Lobotka: le parti sono vicinissime

Allan rinnova a sorpresa con il Napoli, in azzurro un anno in più

Insigne-Gattuso – Nasce il patto per risollevare il Napoli

Haaland lascia il Salisburgo, futuro in Bundesliga per il norvegese

Italia-Brasile di Usa’94 verrà giocata nuovamente, i dettagli

Callejon – Futuro in Serie A ma non con la maglia del Napoli

Mertens e Callejon al bivio, il tempo stringe per i due azzurri

Lobotka-Napoli – Azione di disturbo da una big di Serie A

L’arrivo di Lobotka comporterà un’esclusione eccellente nella linea di centrocampo

Lobotka-Napoli, affare in dirittura d’arrivo, mancano solo le firme!

Caravello su Kulusevski: ”Inter, Juventus e Napoli lo vogliono a gennaio!”

Everton – I tifosi lanciano un coro per Ancelotti [VIDEO]

Scambio Napoli-Juve – Intreccio di mercato per migliorare le fasce

Napoli-Inter, streaming e tv: dove vedere la 18a giornata di Serie A

VIDEO – Il Barcellona su Twitter: clip che celebra Messi e Maradona: “Due argentini, due geni!”

Ti potrebbe interessare anche:

Morte investite: al vaglio telecamere

Kim ai suoi: preparare misure offensive

Massimo Boldi presenta la fidanzata Irene Fornaciari in tv: “Con lei sono rinato”