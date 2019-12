Lobotka-Napoli – Azione di disturbo da una big di Serie A

Il Napoli è vicinissimo a chiudere per il centrocampista del Celta Vigo Lobotka ma si inserisce una big di Serie A

Napoli-Lobotka – Azione di disturbo del Milan che, dopo aver preso Ibrhaimovic, vuole rinforzare ulteriormente la rosa. Nella lista di Boban e Maldini c’è anche Stanislav Lobotka. A riportarlo è Tuttosport:

“Si preannuncia un gennaio movimentato in quel di Casa Milan per quel che concerne il mercato. Dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, i rossoneri non sembrano intenzionati a fermarsi visto che la dirigenza vuole mettere a posto la rosa a disposizione di Stefano Pioli. E gli interventi saranno sia in entrata sia, presumibilmente, in uscita. Messo a posto l’attacco con il ritorno dello svedese, ecco che il focus si sta spostando a centrocampo e in difesa. Per la mediana rimane caldo il nome di Stanislav Lobotka del Celta Vigo, sul quale c’è anche il Napoli. Il club spagnolo vuole 25 milioni per cedere il suo regista classe ’94, con i partenopei che ne avrebbero pronti 18 per portarlo alla corte di Rino Gattuso. Boban, Maldini e Massara sanno che devono stare attenti agli equilibri economici ed è per questo che vuole proporre un prestito oneroso con obbligo di riscatto. I contatti diretti tra i due club non ci sono ancora stati, ma il Milan monitora anche altri profili come quello di Matic (che comunque ha un ingaggio importante) e Sander Berge del Genk, anche lui seguito da Giuntoli per il Napoli. Rimangono vivi i contatti con il Barcellona per Jean-Claire Todibo, ma la distanza non è ancora stata appianata. Nel mentre, dalla Spagna, emerge un retroscena: Paolo Maldini avrebbe contattato personalmente il padre di Carles Aleñá del Barcellona, ma il giocatore ha scelto di proseguire la stagione in prestito al Betis Siviglia, declinando così la proposta milanista.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

L’arrivo di Lobotka comporterà un’esclusione eccellente nella linea di centrocampo

Lobotka-Napoli, affare in dirittura d’arrivo, mancano solo le firme!

Caravello su Kulusevski: ”Inter, Juventus e Napoli lo vogliono a gennaio!”

Everton – I tifosi lanciano un coro per Ancelotti [VIDEO]

Scambio Napoli-Juve – Intreccio di mercato per migliorare le fasce

Cammaroto sul mercato del Napoli: ”Bloccato Lobotka, idea Danilo Pereira ed altre news”

Napoli-Inter, streaming e tv: dove vedere la 18a giornata di Serie A

VIDEO – Il Barcellona su Twitter: clip che celebra Messi e Maradona: “Due argentini, due geni!”

Ti potrebbe interessare anche:

Genitori Camilla nominano perito

Ilary Blasi e le cartoline bollenti dalle Maldive, ma vince Totti che punta sul broncio di Isabel