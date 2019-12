Napoli-Zielinski: rinnovo fino al 2024 e ingaggio top

Napoli-Zielinski ci sono conferme per il rinnovo del giocatore polacco

Napoli-Zielinski e l’interpretazione del ruolo del play: stando ai dati di InstatScout, 1065 sono stati i passaggi fatti, 958 quelli completati, con una media del 90% nella capacità di trovare un compagno di squadra. Gattuso, nel suo 4-3-3 lo sposta sull’interno sinistro, provando a valorizzare quei numeri che il polacco ha mostrato di continuare a sfoderare, anche in questa stagione vissuta più distante dalla zona pericolosa.

Anche perché le statistiche, come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, sono da uomo di chiara fase offensiva. Zielinski è terzo per tiri in porta, con Insigne che guida la classifica con 47 conclusioni, Mertens al secondo posto con 45 tiri e Piotr a quota 41, ultimo uomo del Napoli a superare le 40 conclusioni. Sempre alle spalle ai due attaccanti, Zielisnki è il terzo per passaggi chiave completati finora. Lo spostamento in una zona più offensiva, un baricentro più alto voluto da Gattuso è anche da addebitarsi per quelle statistiche nelle quali il polacco primeggia tra tutti gli uomini della rosa. In Serie A, Zielinski è primo per dribbling, con una percentuale molto alta ed inoltre è il migliore del Napoli nei duelli in attacco con 60% di vittoria ed una media di 7 duelli a gara e 4.1 portati a termine.

Se Gattuso ha un’idea su dove schierarlo, anche De Laurentiis ha la certezza di voler ripartire dal polacco nel prossimo ciclo partenopeo. Per questo, nella scorsa settimana ha incontrato il suo agente, Bolek: mancano pochi dettagli per un rinnovo fino al 2024, con un raddoppio dell’attuale ingaggio (passando a poco più di due milioni di base fissa), mentre si limano ancora i dettagli sulla clausola rescissoria e sul peso da dare alla questione diritti d’immagine legati alla multa post-ammutinamento che è stata oggetto del contendere tra il patron partenopeo e l’agente del polacco.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

L’arrivo di Lobotka comporterà un’esclusione eccellente nella linea di centrocampo

Lobotka-Napoli, affare in dirittura d’arrivo, mancano solo le firme!

Caravello su Kulusevski: ”Inter, Juventus e Napoli lo vogliono a gennaio!”

Everton – I tifosi lanciano un coro per Ancelotti [VIDEO]

Scambio Napoli-Juve – Intreccio di mercato per migliorare le fasce

Cammaroto sul mercato del Napoli: ”Bloccato Lobotka, idea Danilo Pereira ed altre news”

Napoli-Inter, streaming e tv: dove vedere la 18a giornata di Serie A

VIDEO – Il Barcellona su Twitter: clip che celebra Messi e Maradona: “Due argentini, due geni!”

Ti potrebbe interessare anche:

Genitori Camilla nominano perito

Ilary Blasi e le cartoline bollenti dalle Maldive, ma vince Totti che punta sul broncio di Isabel