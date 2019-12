L’arrivo di Lobotka comporterà un’esclusione eccellente nella linea di centrocampo

Tweet on twitter

L’arrivo di Stanislav Lobotka compoterà un’esclusione eccellente nel centrocampo del Napoli. Nel 4-3-3 di Gattuso, infatti, dovesse arrivare lo slovacco, sarebbe lui a ricoprire il ruolo di vertice basso della linea mediana a tre. A quel punto Allan tornerebbe nella sua veste di mezzala destra, con uno tra Fabian e Zielinski a fare l’altro interno. Per questo – si legge su La Gazzetta dello Sport – uno di questi ultimi due sarà fatto fuori. Ad oggi, in panchina finirebbe lo spagnolo in virtù delle ultime cattive prestazioni.

