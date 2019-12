Dionigi su Ancelotti: ”Napoli? La verità la conoscono solo i protagonisti”

Davide Dionigi, allenatore ed ex attaccante, ha parlato a Radio Sportiva anche di Ancelotti e della sua avventura a Napoli.

Queste le sue parole:

“Ibrahimovic?L’augurio è che possa essere di aiuto al Milan, ma non possiamo non considerare l’età. Non è l’Ibra di dieci anni fa. Il campo dirà se l’operazione è giusta o no”.