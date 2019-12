Ancelotti dopo la vittoria: “A questo gruppo piace lavorare sodo”

Carlo Ancelotti raccoglie con il suo Everton 6 punti in due partite, protagonista ancora una volta Carlet-Lewin:

“Mi sono piaciuti sia il risultato che la. A questi calciatori piace lavorare sodo ed è questa la chiave per una vittoria come quella di oggi. Dobbiamo continuare così, mostrando il controllo che abbiamo avuto nel finale del primo tempo. Calvert-Lwein è un ottimo calciatore ma è giovane e deve migliorare. Può arrivare in alto sia in PRemier che in Europa, ne ha tutte le qualità”