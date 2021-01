Napoli, l’Arsenal insiste per Mertens. Il belga ci pensa, vuole una nuova avventura

Napoli, Mertens attratto dall’avventura all’Arsenal

Come già riportato nei giorni scorsi, l’Arsenal è sulle tracce di Dries Mertens. Quella che sembrava solo una voce di mercato, nelle ultime ore sembrerebbe essere più concreta. Secondo quanto riportato nuovamente da Sky Sport Uk, Mertens starebbe seriamente pensando di affrontare una nuova avventura e la Premier League sarebbe la soluzione ideale. L’Arsenal ha sondato il terreno con l’attaccante azzurro, che non è rimasto indifferente alla proposta. Resta da capire come si comporterà il Napoli davanti questa situazione, visto che un anno fa è stata messa la firma sul rinnovo di contratto dopo mesi di trattative.

